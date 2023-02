"Quei grattacieli monzesi che rilanceranno la città"

"San Fruttuoso cambia e migliora. Negli ultimi anni si è alzata la qualità delle costruzioni realizzate o ristrutturate, in termini eco-green, ed è aumentato il verde a disposizione dei residenti. Messi a disposizione anche più parcheggi. Ci sono anche nuovi ottimi progetti per il futuro del quartiere".

A parlare sono i componenti del Comitato cittadini liberi Monza e Brianza che rilanciano il progetto dei grattacieli green nel quartiere di San Fruttuoso. Un progetto avvallato dall'amministrazione comunale guidata da Dario Allevi, ma stoppato da quella guidata dal sindaco Pilotto. Un progetto osteggiato anche un gruppo di residenti di San Fruttuoso che hanno bocciato l'idea del grande plesso residenziale verde nel rione. Ma il Comitato cittadini liberi di Monza e Brianza è certo della validità del 'bosco verticale' nel cuore di San Fruttuoso. L'opera dovrebbe sorgere nell'area dismessa di 44mila metri quadrati compresa tra le vie Lombardia, Taccona, Ticino e Tirassegno.

Il progetto prevede la costruzione di 3 tre torri, una piazza e un parco con bosco urbano di 14mila metri quadrati, con l'abbattimento di un rudere industriale vecchio e abbandonato che risale agli anni Sessanta. "Gli edifici saranno realizzati secondo criteri eco-green e prevedono, oltre ad appartamenti residenziali, spazi commerciali di vicinato e servizi - spiegano i componenti del Comitato -. Un progetto che, se si realizzerà, porterà al quartiere e a tutta la zona ovest di Monza anche vantaggi economici globali. Non entriamo qui nel merito alle recenti polemiche sollevate da alcuni ecologisti che hanno scambiato le aree fortemente degradate per 'spazi verdi', cosa che proprio non sono. Piuttosto, spiace che non siano andate in porto nè la realizzazione del nuovo centro civico, nè quella della palestra che da decenni i residenti chiedono. Quest'ultimo progetto, che era anche già finanziato, è stato annullato e i fondi destinati ad altra zona della città. La palestra è stata adesso inserita nel piano triennale dei servizi da costruire, ma questo strumento comunale è spesso utilizzato per inserire i 'desiderata' dei quartieri senza che poi si arrivi mai a fare le opere, se non in minima parte. Ma San Fruttuoso è sempre e comunque viva e ha iniziato una fase di rinascita che entusiasma i cittadini e guarda con fiducia a un futuro smart e green".