Cantante e barista, chi è Graziano Rigamonti in carcere con l'accusa di pedopornografia

Trentaquattro anni, barista e cantante. Graziano Rigamonti, ora in carcere a Monza con le accuse di violenza sessuale su minore, sfruttamento della prostituzione e detenzione di materiale pedopornografico, è stato arrestato dai carabinieri di Merate e raggiunto poi da una nuova misura cautelare in carcere in seguito al ritrovamento di immagini e video in cui erano ripresi minorenni duranti incontri sessuali di cui lo stesso barista brianzolo è accusato di essere il promotore.

Rigamonti era già stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne che sarebbe stata abusata proprio nel locale di Brivio che l'uomo gestiva (ora chiuso) nell'estate 2023 e per questo era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico accusato anche di aver spacciato droga e sostanze psicotrope. Ma le indagini hanno portato alla luce anche altro: avrebbe adescato ragazzini e ragazzine minorenni per incontri sessuali a pagamento.

Il 34enne, in seguito agli approfondimenti investigativi effettuati dai militari dell'Arma, è stato trovato in possesso di immagini e video pedopornografici che aveva registrato durante gli incontri sessuali che promuoveva con minorenni (sia ragazzini che giovanissime) che lui stesso reclutava tra Lecco e Milano. Tra il materiale sequestrato anche diversi documenti di identità falsificati, utilizzati dall’uomo per mentire sull’età dei minorenni e permettere loro di accedere alle stanze delle strutture alberghiere nelle quali si consumavano i rapporti sessuali.

Il barista non si occupava solo di prezzi di bevande, caffè e alcolici. Ma aveva anche un tariffario segreto - che è stato sequestrato e analizzato dai carabinieri - con i costi delle prestazioni sessuali degli incontri che promuoveva. Il 34enne adesso è in carcere a Monza accusato di sfruttamento della prostituzione minorile e produzione di materiale pedopornografico. Rigamonti è noto in Brianza anche per la sua attività con la musica: frontman della tribute band The Italian Blues Brothers Band con cui si esibiva in alcuni locali della Brianza.