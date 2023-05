"Gridava aiuto e teneva il cane per il collare", il salvataggio sotto gli occhi dei passanti a Monza

"Stavo camminando lungo il canale e ho visto che c'erano diverse persone appoggiate alla ringhiera" ha raccontato un giovane che martedì in tarda mattinata si è ritrovato a passeggiare lungo il canale Villoresi a Monza ed essere testimone in via Ferraris di un salvataggio nell'acqua. Un uomo stava cercando di recuperare il suo cane, caduto nel canale. E a sua volta è scivolato in acqua, rischiando di essere trascinato dalla corrente. I fatti risalgono a martedì in tarda mattinata quando intorno alle 13.30 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.

"C'era un ragazzo che si era buttato nel canale perchè era caduto il suo cane. Era un tratto pericoloso dove c'era la corrente che lo trascinava. Si teneva a una pianta con un braccio e con l'altro tratteneva il cane e lo teneva per il collare per salvarlo. E urlava" racconta il giovane descrivendo la scena.

"A un certo punto il cane gli è sfuggito ed è stato trascinato via dall'acqua. Poco dopo è stato recuperato da un altro uomo. Sembrava non ce l'avesse fatta e invece poi si è salvato. So che è stato portato in una clinica e sul posto poi sono intervenuti i soccorsi".

A chiamare i soccorsi e a far intervenire il personale del comando dei vigili del fuoco, un'ambulanza e i poliziotti sono stati alcuni passanti. Il 38enne, aiutato inizialmente dai cittadini richiamati dalle urla, è stato poi trasferito all’ospedale San Gerardo per gli accertamenti del caso. Anche il cane è stato sottoposto alle visite veterinarie e fortunatamente anche lui sta bene.