Il poliziotto brianzolo che ha fermato l'aggressore della troupe tv in stazione

Aveva appena finito l'intervista con il giornalista Paolo Del Debbio illustrando i problemi dell'immigrazione irregolare e della micro criminalità davanti alla stazione centrale di Milano quando, improvvisamente, un giovane ha tentato di aggredire la troupe televisiva della trasmissione "Dritto e rovescio". A quel punto Pasquale Alessandro Griesi, poliziotto brianzolo dei Reparti mobili in servizio a Milano e coordinatore nazionale reparti mobili FSP Polizia di Stato, è intervenuto fermando il giovane.

Il ragazzo, infastidito dalla presenza delle telecamere, ha minacciato i cameraman con un tubo in alluminio e un pezzo di lamiera e nel frattempo continuava a inveire contro i militari dell'esercito presenti in piazza che a debita distanza monitorano l’uomo. Tutto intorno passanti e pendolari che attraversavano la piazza. Griesi è immediatamente intervenuto per evitare che la situazione potesse degenerare. Dopo aver immobilizzato il giovane, con l'aiuto dei militari lo ha tranquillizzato, nell'attesa dell'arrivo della volante che nel frattempo era stata allertata. Dagli accertamenti è poi risultato che l'uomo era un 32enne originario della Tunisia e che viveva in Italia senza fissa dimora.

Durante l'intervista andata in onda ieri sera, giovedì 10 novembre, Griesi ha fotografato la situazione dell'immigrazione irregolare davanti alla stazione centrale, dove sono all'ordine del giorno episodi di microcriminalità. "Sono ogni giorno in mezzo alla strada insieme ai miei colleghi - spiega -. La situazione è molto seria, soprattutto in stazione centrale. I cittadini si rivolgono continuamente a noi per denunciare episodi delittuosi".