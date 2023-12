Maxi frode fiscale: coinvolte 3 società brianzole, sequestrati 11,7 milioni di euro

Alla fine si sono rivelate essere tre società senza sede, attrezzature e personale dipendente. A scoprirlo la guardia di finanza di Como che al termine di un’indagine ha sequestrato 11,7 milioni di euro e indagato 6 per reati fiscali.

Le indagini sono iniziate nel 2019 quando i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle di Como hanno iniziato a fare verifiche nei confronti di una Srl della provincia lariana. I finanzieri avrebbero notato anomalie in merito a quell’improvviso cambio di oggetto sociale transitando nel settore del “commercio all’ingrosso di apparecchiature e software informatici”, dal quale poi sarebbe scaturito un incremento molto elevato del proprio volume d’affari. Ma a questo aumento non sarebbe corrisposto il pagamento delle imposte dovute. La Srl, infatti, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per importi di svariati milioni di euro.

Dai primi accertamenti è emerso che il legale rappresentante dell’azienda fosse un prestanome; una persona senza fissa dimora e privo di capacità imprenditoriali. I finanzieri poi sarebbero risaliti ai reali amministratori grazie a una attività di pedinamenti, sopralluoghi e intercettazioni. Da un ufficio della provincia di Como gli amministratoru avrebbero fornito all’impresa presumibilmente beneficiaria della frode e operante nella provincia di Monza e Brianza, un pacchetto “chiavi in mano” finalizzato all’evasione delle imposte, gestendo il “cassetto fiscale” e i conti correnti di tre società. Gli amministratori dell’azienda lariana si sarebbero anche occupati dell’emissione di fatture false strumentali all’abbattimento del reddito da sottoporre a tassazione.

Durante le successive perquisizioni sull’intero territorio nazionale disposte dal Pubblico Ministero titolare delle indagini – dottor Massimo Astori - i finanzieri hanno sequestrato ed analizzato pc, tablet e telefoni cellulari degli indagati, nonché documentazione contabile riconducibile alle società brianzole coinvolte nella frode, rivelatesi prive di sedi, attrezzature e personale dipendente.

I finanzieri lariani, su disposizione della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di 11,7 milioni di euro, emesso dal giudice per le indagini preliminari del locale di Como nei confronti di 6 indagati per reati fiscali. Gli accertamenti effettuati hanno quindi permesso di disarticolare un’organizzazione criminale dedita alla consumazione di reati di natura tributaria. Agli indagati sono stati contestati l’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa dichiarazione ai fini IVA nonché la distruzione e l’occultamento delle scritture contabili.