Maxi controlli della guardia di finanza: 16 lavoratori in nero e 84mila euro di multe

Maxi controlli delle fiamme gialle nei locali di Monza e delle Brianza. I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Monza hanno scoperto 16 lavoratori in nero (che si aggiungono ai 54 scoperti dall’inizio dell’anno) e constatate sanzioni per oltre 84mila euro ai gestori dei locali della provincia. Interventi mirati nei locali della movida inseriti nei progetti di maxi controlli organizzati in questi mesi estivi dalla prefettura monzese.

Un lavoro prezioso svolto dai finanzieri del gruppo di Monza e delle compagnie di Seregno e di Seveso che hanno sorpreso 16 lavoratori (di cui 11 di nazionalità italiana, 2 egiziani e 3 cittadini cinesi) intenti a lavorare nei bar, ristoranti, pizzerie di Vimercate, Arcore, Lissone, Meda e Seregno pur non avendo un regolare contratto di assunzione. A seguito dei successivi e più approfonditi accertamenti per 2 locali è stata richiesta al competente Ispettorato territoriale del lavoro il provvedimento di sospensione dell’attività, e 5 datori di lavoro sono stati verbalizzati per mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di cui uno altresì sanzionato per aver provveduto al pagamento delle retribuzioni con strumenti finanziari non tracciabili.

Durante i controlli i finanzieri si sono avvalsi del prezioso contributo delle unità cinofile del Gruppo pronto Impiego di Milano. Il fiuto dei cani è stato infallibile: è stata ritrovata e sequestrata della droga (hashish), e il possessore è stato segnalato al prefetto.