Guasto a una centralina: decine di abitazioni senza luce

Decine di abitazioni senza luce, oltre alla paura per quel boato che - poco dopo la mezzanotte - si è sentito in tutta la via. È successo nella notte di domenica 23 ottobre a Monza. Erano circa le 00.45 quando in via San Gottardo si è verificato un guasto alla centralina elettrica sotterranea.

Dalle prime informazioni risulta che il guasto ha provocato fumo e un forte boato. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono precipitati tre mezzi dei vigili del fuoco da Monza e da Lissone, gli agenti della polizia locale di Monza e le ambulanze. Fortunatamente non si registrano feriti. Disagi per i residenti rimasti senza luce fino all'intervento degli addetti.

L'intevento (Foto Bennati)