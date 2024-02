Un gufo svolazza in casa: l'insolito salvataggio in una villetta in Brianza

Un gufo in casa, che svolazzava disorientato per il salotto. Disavventura per un rapace nel pomeriggio di domenica. A Vedano al Lambro, all'interno di una villetta in via Resegone, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperare un rapace caduto nel condotto della canna fumaria e fuoriuscito dal camino. E poi arrivato in casa.

Il gufo, una volta nell'appartamento, ha cominciato a volare spaventato da una parte all'altra della stanza, non riuscendo ad uscire pur con le finestre aperte. La proprietaria ha così contattato il 112, facendo intervenire sul posto i vigili del fuoco.

A Vedano al Lambro è intervenuta una squadra con l'autopompa dal distaccamento di Lissone: i pompieri sono riusciti a isolare in un angolo il rapace, recuperandolo. Dopo aver verificato che stesse bene e non fosse ferito, il gufo è stato rimesso in libertà.