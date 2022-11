Il 15enne che a Monza guidava un'auto (senza patente)

Guidava nel cuore della notte, a Monza, l'auto della madre. Ma non aveva la patente e nemmeno l'età per conseguirla.

E' stata l'andatura insolita dell'auto ad attirare l'attenzione dei poliziotti della questura di Monza e degli agenti della polizia stradale lungo viale Brianza pochi minuti prima delle tre della nottata di sabato 5 novembre. Durante un controllo del territorio il veicolo ha attirato l’attenzione degli operatori e, una volta fermato, si è accertato che a bordo ci fossero due minorenni. Il conducente aveva 15 anni ed era sprovvisto della patente di guida.

I poliziotti hanno così contattato la madre del ragazzino per cui sono scattate una serie di multe. Alla donna è stata elevata una sanzione amministrativa prevista per gli esercenti la responsabilità genitoriale che non impediscano ai figli minorenni di porsi alla guida dei veicoli di loro proprietà. Il mezzo inoltre risultava privo di revisione in corso di validità, scaduta da sei mesi.

Alla donna veniva contestato un ulteriore illecito amministrativo a cui si è aggiunta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo come previsto dal codice della strada.