Guida l'auto della madre e in pochi istanti fa finire nei guai anche lei: pioggia di multe

Due persone sorprese al volante di auto senza patente in pochi giorni. E' successo di nuovo a Bovisio Masciago.

Dopo l'uomo multato e denunciato perchè trovato al volante dell'auto della moglie senza mai aver conseguito la patente che si è scagliato contro gli agenti, sabato è stata la volta di un uomo residente a Cesano Maderno.

Nel pomeriggio una pattuglia della polizia locale ha fermato per un controllo una Lancia Ypsilon: il conducente stava circolando alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente e la revisione dell'auto risultava scaduta da due anni.

E' scattata così una sanzione per la guida senza patente e per aver omesso ripetutamente di sottoporre l'auto a revisione. La Ypsilon è risultata intestata alla madre e anche lei è stata multata per l'incauto affidamento al figlio privo di patente di guida. L'auto veniva sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. "Si tratta quindi del secondo soggetto in due giorni trovato alla guida senza patente dagli Agenti del Comando condotto dal Comandante Borgotti, dopo quello fermato e denunciato il giorno prima per guida senza patente recidiva e per minacce e resistenza a pubblico ufficiale" fanno sapere dgali uffici del municipio di Bovisio Masciago.