Guida senza patente e mostra un documento falso, maxi multa da 5mila euro a Monza

Ammonta a oltre cinquemila euro, la multa inflitta nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Monza ad un cittadino d'origine pakistana residente a Limbiate.

L'uomo, fermato mentre si trovava a bordo di un furgone con targa tedesca, non aveva con sè la patente di guida. La foto mostrata sul telefonino è subito sembrata di dubbia origine agli agenti della polizia locale, che l'hanno esortato a presentarsi al Comando di via Marsala con il documento. Qui, in seguito agli accertamenti, la patente è risultata effettivamente falsa e dunque sottoposta a sequestro penale, per il successivo inoltro all'ufficio falsi documenti presso la polizia locale di Milano.

L'uomo è stato denunciato per il reato di utilizzo di documenti falsi. Gli è stata inoltre contestata la violazione amministrativa del Codice della strada per guida senza patente, in quanto mai conseguita: la sanzione ammontava a 5.110,00 euro.

Dall'inizio dell'anno, a Monza sono state accertate cinque violazioni per uso di documenti di guida falsi.