Guida dopo aver bevuto troppo: fermato e denunciato un 74enne

Aveva alzato troppo il gomito, ma si è messo ugualmente alla guida. Gli agenti della polizia locale lo hanno fermato e dopo averlo sottoposto all'acoltest lo hanno denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Protagonista della vicienda un uomo di 74 anni residente a Desio. Sabato pomeriggio la pattuglia della Pronto intervento della polizia locale di Bovisio Masciago si è insospettita al passaggio, in viale Europa, di quell'automobilista che guidava con un'andatura incerta. Hanno intimato l'alt e l'uomo si è fermato.

Quando gli hanno chiesto i documenti gli agenti hanno capito subito che l'uomo aveva bevuto troppo. Lo hanno sottoposto al pretest alcolico che ha dato esito positivo. Il 74enne è stato accompagnato al comando della polizia locale di Bovisio Masciago per l'accertamento dello stato di ebbrezza:anche in quel non c'erano dubbi, aveva bevuto troppo e il suo tasso alcolemico era di 1,97 g/l (il limite previsto dalla legge è di 0,5 g/l). L'auto è stata sottoposta a sequestro per confisca e l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. La sua patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione.