Guida ubriaco, a Seregno nei guai un uomo: i controlli dei carabinieri

E’ stato sorpreso alla guida di un’auto ubriaco ed è scattata una denuncia. E’ successo a Seregno, nell’ambito dei controlli organizzati nel fine settimana dai carabinieri con servizi coordinati di prevenzione e contrasto ai fenomeni illeciti e di degrado nell’area tra Desio e Seregno.

E proprio in città un 43enne è stato fermato alla guida della propria autovettura e sorpreso in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico di 1,65 g/l. L'etilometro in dotazione alla pattuglia ha segnalato un livello di alcol nel sangue oltre tre volte il limite consentito per mettersi alla guida di veicoli. All'uomo è stata ritirata la patente e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

I controlli

Sono stati numerosi i posti di blocco e i controlli effettuati nel corso del fine settimana. Sempre a Seregno i militari hanno segnalato alla prefettura due cittadini italiani: un 35enne di Triuggio e un 20enne di Meda, trovati in possesso di cocaina e di hashish per uso personale. Nei guai è finito anche un uomo di 32 anni di origine marocchina.

Senza fissa dimora, l'uomo è stato rintracciato all’interno di un edificio in stato di abbandono in via Buonarroti. Privo di documenti di identità, è stato accompagnato in caserma e identificato. E' stato accertato che fosse privo di permesso di soggiorno. L’uomo è stato quindi denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e, contemporaneamente, sono state avviate le procedure per la sua espulsione.