Alla guida con documenti contraffatti e con l'auto sotto sequestro: 40enne denunciato

Nel pomeriggio di oggi, 12 luglio, la polizia locale di Brugherio ha fermato in strada un 40enne residente a Milano alla guida di Golf. A seguito dei controlli di rito hanno scoperto che il veicolo risultava sottoposto a sequestro amministrativo per precedente mancanza di copertura assicurativa, accertata dalla polizia locale di Milano.

Alla richiesta dei documenti il 40enne ha inoltre esibito una patente egiziana nonostante, vista la sua permanenza in Italia, avesse già dovuto da tempo procedere alla conversione. Oltre a una denuncia di smarrimento della carta di circolazione che però presentava una data successiva rispetto al sequestro dell'auto eseguito dalla locale di Milano.

Gli agenti, oltre ad aver denunciato l'uomo per falsità in atti, lo hanno anche sanzionato per oltre 2 mila euro e hanno infine provveduto alla confisca del veicolo.