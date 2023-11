In Brianza nasce il primo hamburger creato dall’intelligenza artificiale (e si può mangiare)

Il panino del futuro. Un hamburger che non si affida più agli accostamenti dell’intuizione creativa dello chef ma a un algoritmo grazie all’intelligenza artificiale. A creare un panino innovativo è stata Pane & Trita, la catena di ristoranti nata nel 2015 a Seregno che tempo fa aveva fatto discutere per l’insolita proposta del Grillo Burger, l’hamburger con farina di grillo. E a mettere a punto la ricetta “impossibile” del Cyber Burger è stata l’intelligenza artificiale che ha previsto tra gli ingredienti la carne coltivata che, ovviamente, non è disponibile (un decreto-legge ne ha vietato produzione, commercializzazione e importazione) ed è stata sostituita elaborando un hamburger plant-based.

“Siamo entusiasti di presentare la nostra ultima creazione, il Cyber Burger: un panino rivoluzionario che arriva direttamente dal futuro” dichiara Pabel Ruggiero, co-founder e deus ex machina dei menu di Pane & Trita. “Dopo aver osato con l’hamburger a base di farina di grillo, non ci siamo fermati e, anzi, abbiamo spinto al limite la nostra ricerca chiedendo all’Intelligenza Artificiale di formulare per noi il panino del futuro”. “Senza conoscere la legge italiana, ma sapendo bene quanto sia attuale il tema della sostenibilità, l’AI ha puntato dritto sulla carne coltivata” spiegano dalla catena brianzola. “Una ricetta impossibile, che noi abbiamo rivisitato per renderla reale” prosegue Pabel Ruggiero.

“Per questo oggi il nostro Cyber Burger è totalmente plant based. Una soluzione sostenibile per un’esperienza di gusto sorprendente. Il progresso però non si può fermare: se e quando la carne cosiddetta ‘sintetica’ sarà autorizzata anche in Italia, saremo aperti per valutare un suo inserimento ascoltando il parere dei nostri clienti e i loro suggerimenti. Noi siamo pronti ad assaggiare il futuro e sempre curiosi verso le innovazioni e le sperimentazioni: lo saranno anche loro?”.

Ma com’è l’hamburger del futuro?

Nel nuovo Cyber Burger non viene dunque utilizzata carne coltivata, di cui un recente decreto-legge ha vietato in Italia la produzione, la commercializzazione e l'importazione, ma un patty 100% vegetale, il cui gusto viene esaltato dall’abbinamento con la freschezza della lattuga a cui l’aceto balsamico conferisce una stuzzicante nota acida. Completano il panino uno strato di cremoso formaggio brie, avvolgente guacamole al pepe nero, fette di sorprendente bacon vegano affumicato e cipolla croccante. Il tutto racchiuso tra due fette di pane bio al carbone, dall’intenso colore blu spaziale, che aggiungono profondità e un tocco affumicato al burger. In accompagnamento, le immancabili stick di patata arancione americana con maionese viola, insieme al blu colore iconico dell’Intelligenza Artificiale.

“Assaggiare Cyber Burger è un’esperienza gastronomica unica, che unisce la tecnologia all’avanguardia al gusto più autentico, secondo la filosofia che Pane & Trita porta avanti da sempre: una speciale combinazione tra tradizione e modernità che ha come filo conduttore un’inimitabile originalità. Il tutto nel rispetto di un approccio sostenibile, ingrediente fondamentale di ogni ricetta che voglia davvero guardare al futuro, come giustamente sottolineato dall’Intelligenza Artificiale” promettono da Pane e Trita.