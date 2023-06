"Ho più amici gay che normali", polemica per la frase choc della consigliera brianzola

"Ho più amici gay io che forse tu". E ancora: "E li tratto come tratto qualsiasi altra persona normodotata". A pronunciare queste parole, in aula, durante il consiglio comunale della seduta di giovedì 22 giugno, a Lissone, è stata Maria Grazia Scafiddi, consigliera comunale di Fratelli d'Italia. Frasi all'indirizzo dell'opposizione che hanno sollevato subito una bufera di polemiche e che già giovedì, durante l'assise sono state accolte da contestazioni. "Posso anche essere emozionata e quindi anche un po' arrabbiata" ha aggiunto lei. "Di passare per una persona poco sensibile no questo non lo accetto".

Maria Grazia Scafiddi, classe 1974, è stata eletta come consigliera comunale per la lista Fratelli d'Italia a Lissone durante il mandato del sindaco Laura Borrella. Di professione è operatore sociosanitario presso la Asst di Monza.

Il video dell'intervento

Le reazioni

“Da vicino nessuno è normale, diceva Franco Basaglia, psichiatra che ha rotto limiti e tabù. Lo ricordo alla consigliera comunale di Fratelli d’Italia di Lissone, che ha usato parole inopportune per chiunque rappresenti le istituzioni, a qualunque livello. La mia solidarietà a chi siede in quell’assise e alla comunità lgbtq+ brianzola che conosco bene per la serietà delle battaglie che conduce. Ho fatto con loro un’iniziativa un mese fa e mi avevano parlato di un clima ostile: non pensavo, nel 2023, fino a questo punto. Sia quelle parole sia il voto della maggioranza di centro destra sono un insulto alle istituzioni”, ha detto Maria Angela Danzì, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, eletta nel collegio Nord Ovest, riferendosi alle dichiarazioni di Felicia Grazia Scaffidi di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Lissone.

A intervenire, sempre per il Movimento 5 Stelle, è stata anche la consigliera regionale Paola Pizzighini. "A Lissone, durante il consiglio comunale, è andata in scena la parodia del peggior film di comicità, gretta, che non fa ridere ma solo paura. La consigliera di Fratelli d’Italia, Felicia Grazia Scaffidi, ha affermato con veemenza: “I gay? Li tratto come qualsiasi altra persona normodotata“. E ancora: “Ho più amici gay che normali".

"La colpa non è della consigliera comunale, che non è del tutto consapevole di quel che dice, ma dei Fratelli d'Italia che l'hanno presentata e fatta eleggere. La maschera cade appena aprono bocca, perché ignorano l'empatia, il buonsenso, la civiltà e la sensibilità. Personaggi privi di vocabolario che non hanno alcuna idea di cosa siano i diritti, la libertà di espressione, l'autodeterminazione. Rappresento le istituzioni e la deriva della politica oggi mi fa solo vergognare davanti ai cittadini che rappresentiamo" ha concluso la consigliera pentastellata Pizzighini.