I due ladri di rasoi in azione nel negozio di Monza: arrestati dalla polizia

Ladri di rasoi in azione in un negozio a Monza. In manette, arrestati dalla polizia sono finiti un 25enne italiano e un 36enne brasiliano, responsabili di furto aggravato in concorso presso l’esercizio commerciale Tigotà di Cederna.

La chiamata con la richiesta di intervento è giunta alla sala operativa della questura domenica pomeriggio: dall'altro capo del telefono c'era una commessa che riferiva di un furto in corso e di due uomini che si stavano allontanando dal punto vendita con merce rubata in uno zaino.

I due sono stati fermati poco dopo, grazie alla descrizione fornita dalla dipendente. All'interno dello zaino avevano nascosto 4 rasoi e 8 confezioni di lame per la ricarica, per un totale di 311,04 euro. Per i due è scattato l'arresto. Per il 25enne, già arrestato per furto aggravato un paio di settimane fa, si sono aperte le porte del carcere, per il complice invece il giudice ha ordinato l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.