15enne brianzola violentata e salvata nel fiume, identificato l'aggressore

C'è una svolta nel caso della 15enne residente in Brianza che sarebbe stata vittima di violenza sulle rive del Ticino nel pomeriggio di martedì 26 dicembre poi salvata dalla polizia dopo essersi gettata in acqua.

Avrebbe infatti un volto il presunto responsabile dell’aggressione: si tratterebbe di un minorenne, residente (pare) a Pavia, che ora è ricercato secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese. A incastrare il ragazzo le telecamere di videosorveglianza: sarebbe infatti stato filmato per strada con la vittima che aveva conosciuto sui social.

I fatti sono avvenuti nella giornata di Santo Stefano, dopo una telefonata (che la ragazza aveva fatto in lacrime) alla polizia da un numero irraggiungibile. Gli agenti avevano localizzato il dispositivo lungo la sponda del fiume Ticino, dov'erano giunte anche le volanti della polizia, e dopo aver illuminato la zona con le torce avevano individuato una ragazza nelle acque del fiume, a circa sei metri dalla riva, aggrappata ad un grosso ramo che, perdendo la presa, era finita poi sott'acqua.

I poliziotti si erano dunque tuffati, riuscendo a raggiungere la giovane e a portarla, con notevole difficoltà per le basse temperature e la corrente, fino alla sponda del fiume, dove, grazie ad una “catena umana”, è stata salvata. La 15enne, soccorsa dai sanitari del 118, era stata poi trasportata in stato di ipotermia, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo per le cure del caso.

Chiarita l'aggressione sessuale, da parte della squadra mobile era subito iniziata la caccia al responsabile sulla base dei dati riferiti dalla 15enne. Che aveva conosciuto il ragazzo di origini tunisine due giorni prima su Instagram. Lo stesso per il quale, dopo la violenza subita, per la vergogna aveva tentato il suicidio.

Ora, il ragazzo è ricercato.