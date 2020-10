Tutti matti per il vaso che igienizza il cellulare

È diventato un oggetto “cult”, richiestissimo già per i regali di Natale, ma anche come strumento personale da tenere a casa e in ufficio. Si tratta dell’igienizzatore per cellulare, chiavi, occhiali e mascherina che sta facendo impazzire i clienti di Amerigo Milano, il concept store di Monza che vende oggetti di design e di artigianato prodotti esclusivamente da artigiani e da aziende italiane.

L’ultimo arrivato sta andando a ruba e sono già numerose le richieste sul negozio on line. “Ne abbiamo due versioni – spiega Matteo Perego, architetto brianzolo che due anni fa ha inaugurato il negozio insieme alla sorella Daniela -. Quello a forma di scatoletta e quello a forma di vaso che diventa anche oggetto d’arredamento. Entrambi fungono anche da caricatori del cellulare in modalità wireless. Noi abbiamo pensato all'aspetto estetico, mentre la tecnologia è affidata a un’azienda italiana”.

Il funzionamento è molto semplice: l’igienizzatore funziona con una normalissima presa Usb e attraverso la tecnologia Led e con l’utilizzo di raggi Uv in dieci minuti igienizza il 99% dei germi presenti sui piccoli oggetti che utilizziamo tutti i giorni. Una sorta di “svuota tasche” che dopo una giornata a contatto con i batteri igienizza gli oggetti maggiormente utilizzati.

“Il Coronavirus ci ha insegnato che dobbiamo lavarci spesso le mani – precisa Daniela Perego -. Ma non basta. È importante igienizzare anche gli oggetti che utilizziamo di più, come per esempio lo smartphone che tocchiamo fino a 150 volte al giorno. O gli oggetti che lasciamo un po’ dappertutto, come le chiavi, gli occhiali o la mascherina. Ci ha insegnato anche buone pratiche che dovremo seguire anche quando l'emergenza sarà terminata come per esempio indossare la mascherina quando abbiamo la tosse”.

L’igienizzatore di design non è l’unico oggetto molto richiesto. Aumentano le domande di mascherine, ma anche degli oggetti della linea dedicata allo smart working come per esempio borse, zaini, porta pc, cuffie wireless.