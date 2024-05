Il blitz nella baracca fatiscente tra rifiuti e droga: da un controllo scatta l'arresto

Un presunto abuso edilizio con una baracca fatiscente trasformata in dimora di fortuna e immersa tra i rifiuti. E poi la droga, l'occupazione abusiva e l'arresto.

Intervento della polizia locale a Monza, con il supporto dei nuclei specialistici Nost, edilizia e ambiente, in un'area di proprietà privata nel quartiere San Fruttuoso dove era stata accertata la presenza di una struttura fatiscente, una sorta di baracca costruita con una base di cemento e pannelli di lamiera circondata da montagne di rifiuti. Gli agenti hanno sorpreso all'interno della struttura quattro uomini di orgine marocchina, tutti sprovvisti di documenti d'identità e di soggiorno. E nella baracca è spuntata anche la droga.

Dagli accertamenti condotti consultando la banca dati, è emerso che due degli uomini, irregolari sul territorio dello Stato, avevano ricevuto l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro sette giorni, termine non ancora scaduto. Per loro è scattata una denuncia in stato di libertà per invasione di terreno.

Nei guai sono finiti anche gli altri due, tra loro fratelli di cui uno già denunciato dalla polizia per reati sull'immigrazione e per invasione di terreno. Per un 37enne, gia noto alle forze dell'ordine perché arrestato nel 2022 per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio presso i giardini della stazione ferroviaria dagli uomini del comando di via Marsala, è scattato l'arresto. Già espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento presso la frontiera aerea di Malpensa a novembre 2022 risulta rientrato in Italia nel quinquennio, senza speciale autorizzazione. Il proprietario del terreno ha sporto denuncia e sono in corso gli accertamenti in materia di edilizia e gli adempimenti in materia ambientale per la rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nell'area.