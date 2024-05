Il "duello" con in mano una catena e cocci di bottiglia a Seregno: due denunce

Un controllo nei pressi della stazione e un "duello" a colpi di catena e cocci di bottiglia. Gli agenti della polizia locale a Seregno domenica hanno fermato due uomini intenti a discutere e litigare tra loco, brandendo un catenaccio e un collo rotto di bottiglia come arma. I fatti sono avvenuti in via Sciesa, vicino all'uscita del binario 1 della stazione, dove una pattuglia della polizia locale si è fermata per effettuare un controllo su un gruppo di una decina di persone intente a consumare alcol. E qualcuno anche a fumare una sigaretta artigianale contenente Thc (per cui è scattata una segnalazione per assunzione di droga).

Proprio mentre il personale era impegnato nell'attività di identificazione dei presenti, la polizia è stata interrotta da due uomini, due cittadini pakistani di 27 e 26 anni che, con tutta probabilità alterati dall'alcol, si spintonavano tra loro, discutendo. E uno accusava l'altro di avergli sottratto una cassa.

A un tratto è spuntata una bottiglia di vetro che uno dei due giovani ha rotto e impugnato come arma, scagliandosi verso il rivale contro cui era pronto a utilizzare anche una catena di ferro. A dividerli ci hanno pensato gli agenti della polizia locale che hanno evitato che la situazione potesse degenerare, risuciendo a bloccare i due con l'utilizzo dello spray al peperoncino.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza che ha trasferito uno dei due in ospedale. Entrambi sono stati denunciati: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni con l’aggravante del possesso di arma impropria, ubriachezza molesta. A tutti e due inoltre è stata notificata la comunicazione dell'avvio del procedimento per foglio di via obbligatorio dal territorio comunale nonché l’ordine di allontanamento dal luogo dei fatti per 48 ore.