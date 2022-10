Il giardinetto del degrado e degli schiamazzi (ma non è quello del Nei)

Giardinetti trasformati in bar e ristoranti (non regolari) dove bere una birra o mangiare la pizza d'asporto, ma anche in servizi igienici a cielo aperto. I residenti non ce la fanno più. Succede a Monza, nell'area verde nei pressi di via don Minzoni.

Il problema è stato sollevato durante il consiglio comunale di lunedì 17 ottobre. Problemi di schiamazzi e di serate alcoliche adesso non si registrerebbero più soltanto nel giardinetto del Nei dove da anni i residenti lamentano che la zona di notte viene prese d'assalto da gruppi di ragazzini che bivaccano e che all'indomani lasciano un spettacolo tutt'altro che decoroso. Adesso il problema si è trasferito anche nei quartieri.

"Ho raccolto segnalazioni di problemi di schiamazzi, vandalismi e atti indecorosi dai residenti di via Solferino e di via don Minzoni - ha spiegato in aula il consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) che in merito alla vicenda ha presentato un'interrogazione -. I residenti, con tanto di foto, lamentano che la sera si riuniscono gruppi di ragazzi che bevono e fanno baccano fino all'alba. Un problema che non si presenterebbe soltanto nel fine settimana. Spettacoli indecoroso con bottiglie abbandonate ovunque, cocci di vetro, sacchetti con rifiuti domestici abbandonati anche in mezzo al prato. Ma c'è anche chi usa il verde per esigenze fisiologiche".