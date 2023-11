Il ladro "scassinatore" di casseforti in trasferta dalla Brianza: tradito da un'auto e arrestato

Ha rubato un'auto e poi è fuggito su una utilitaria con targa contraffatta. Forse per avere un'auto "pulita" da usare per qualche colpo in zona. Il ladro trasfertista (perchè residente in Brianza) è stato però fermato e arrestato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto a Venaria Reale, in provincia di Torino, come riporta TorinoToday.

L'uomo, 47enne italiano di Besana in Brianza, noto negli ambienti criminali come ladro specializzato nei furti scassinando casseforti, è stato individuato e sorpreso da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia cittadina. Ha poi tentato la fuga su una Fiat 500 con targa contraffatta ma è stato bloccato e arrestato.

L'ipotesi più plausibile degli investigatori è che stesse preparando qualche colpo nel Torinese e volesse procurarsi un'auto 'pulita'. Il proprietario della targa falsa applicata sulla 500 risulta invece residente a Carate Brianza. Gli investigatori stanno cercando di capire se fosse al corrente della sottrazione.