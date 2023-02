Il parchetto dei bimbi distrutto da un incendio

Giochi in fiamme nel parchetto, a Carate Brianza. L'area giochi all'interno del parco di Villa Cusani, nel comune brianzolo, è stata divorata da un incendio nella serata di martedì 7 febbraio. L'incendio è divampato intorno alle 19 e sul posto si sono precipitate diverse squadre di vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza e Brianza. L'area adibita all'attività ludica dei piccoli è stata danneggiata dal rogo sulle cui cause sono in corso accertamenti.

"Grazie alla rapidità di azione dei Vigili del Fuoco Volontari di Carate Brianza, ieri sera è stato subito circoscritto l'incendio nell'area giochi del parco di Villa Cusani Confalonieri. Sono in corso le indagini per stabilire le responsabilità" ha spiegato il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian, in un intervento condiviso sui social. "L'intervento dei nostri pompieri di Carate Brianza ha evitato il peggio. Ancora una volta i nostri volontari si sono dimostrati all'altezza della loro fama che si sono conquistati con anni di impegno sul territorio" ha aggiunto.