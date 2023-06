Il pullmino per portare i bimbi disabili a scuola preso a sprangate e devastato dai vandali

I vetri sfondati, presi a sprangate con un pezzo di metallo sradicato da un cartello stradale, e distrutti. E bambini disabili che hanno rischiato di non poter essere accompagnati a scuola. Vandali in azione a Limbiate, in Brianza. Qualcuno ha reso di mira i mezzi per il trasporto dei disabili della Associazione Croce d'Argento di Limbiate.

"Abbiamo trovato questa brutta sorpresa stamattina" racconta a MonzaToday il presidente Paolo Casati. "Il primo milte che questa mattina ha preso servizio alle 7 quando si è recato a prendere i pullmini per accendere i motori ha visto gli atti di vandalismo". "E' la prima volta che ci accade una cosa simile". L'associazione, con sede in via Monte Grappa, ha dovuto riorganizzare il servizio nella mattinata di lunedì per non lasciare a piedi nessun bimbo.

"E' stato davvero un brutto gesto perchè ha rischiato di avere conseguenze su dei bambini disabili" spiega Casati. "Quando il milite stamattina è arrivato nel parcheggio ha visto i vetri rotti e dai mezzi mancavano alcuni estintori". Uno dei pullmini è stato vandalizzato e preso a sprangate con un pezzo di metallo ricavato da un cartello sradicato, mentre l'altro è stato forzato. "Sono entrati dalla parte davantie anche da lì hanno portato via alcuni estintori". L'associazione ha sporto denuncia dai carabinieri e sono state avviate le indagini. Resta il conto dei danni. "Al momento abbiamo fatto fare una riparazione di emergenza con del plexiglass ma il danno ammonterà a qualche migliaia di euro".

"La stupidità non ha limiti né confini, purtroppo. A parte il danno economico (comunque rilevante) quello che fa più male è il fatto che questo mezzo serviva per il trasporto di persone con disabilità, che vengono ulteriormente penalizzate. Speriamo che le forze dell'ordine e le telecamere possano dare un viso e un nome a chi troppo intelligente non è.." hanno scritto, affidando a un post sui social parole di amarezza per quanto accaduto.