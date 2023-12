Il Natale di tutti. Per tutti. Anche quest’anno per essere vicino a chi è in difficoltà il comune di Monza ha organizzato un momento di condivisione solidale con il tradizionale pranzo di Natale dedicato alle persone senzatetto della città e a coloro che vivono in situazioni di grave marginalità. L’appuntamento è fissato per sabato 16 dicembre alle ore 12.30, presso l’Istituto Pavoniano Artigianelli di via Magenta 4.

L’iniziativa - coordinata dall’amministrazione comunale attraverso il sistema di contrasto alla Povertà Monza.CON – si avvale di due special partners, l’Istituto Pavoniano Artigianelli e la Rete Pane&Rose, oltre alla collaborazione dell’Istituto Alberghiero Olivetti, del Ristorante il Moro. Hanno garantito il proprio contributo anche Brianzacque, Acinque Srl, COOP, ESSELUNGA.

A servire ai tavoli ci saranno gli assessori della giunta comunale insieme al sindaco Paolo Pilotto per un momento di ascolto delle varie storie di vita e, se possibile, un tentativo di inclusione da parte degli operatori: “Come sempre consideriamo prezioso questo momento di condivisione per non restare soli – ha spiegato l’assessore al Welfare e Salute Egidio Riva – oltre a costituire un’occasione di incontro anche per le numerose realtà del volontariato e del terzo settore che affiancano il comune nella sua attività quotidiana di aiuto per i più fragili”. Antipasti, lasagne all’emiliana, arrosto con patate e panettone con crema al mascarpone: questo il menù proposto dallo chef Vincenzo Butticè, titolare de Il Moro, rinomato e premiato ristorante monzese.

La rete Monza.CON

È il sistema di contrasto alla povertà, coordinato dal comune, a cui aderiscono 20 Associazioni e/o Cooperativa del territorio. La rete offre i seguenti servizi: centri di ascolto; accoglienza notturna; mense; Solidarietà Alimentare (distribuzione pacchi alimentari alle famiglie indigenti); Punto Doccia; guardaroba; unità Infermieristica mobile; Punto Salute (Ambulatorio di Educazione alla Salute); punto casa; centri diurni (Spazio Anna e Drop-in); assistenza legale; unità mobili serali.