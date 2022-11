Nottata alcolica in Brianza: 5 ambulanze in aiuto di chi ha bevuto troppo. Tre persone in ospedale

Non fa quasi più notizia ma sono tante, troppe, le ambulanze impiegate tra la sera di venerdì 11 novembre e le prime ore del mattino di sabato uscite per soccorrere chi ha bevuto troppo. Già alle otto e mezza di sera di ieri a Carnate, in zona stazione un uomo di 42 anni è stato portato per intossicazione etilica all'ospedale di Vimercate. Alle 21.43 un'ambulanza della Croce Rossa è intervenuta a Monza per una ragazza di 20 anni sulla provinciale Monza-Melzo. È stata portata all'ospedale San Gerardo. E ancora alle 22.23 a Cesano Maderno i mezzi del 118 sono andati a soccorrere un uomo di 42 anni, sempre per intossicazione etilica, che è stato trasportato all'ospedale di Paderno Dugnano. A mezzanotte e mezza circa un'ambulanza è corsa in via Bergamo per una ragazza di 19 anni che aveva abusato di alcol. Non è stato necessario ospedalizzarla, è bastata l'assistenza sul posto. All'1 e 20 a Vimercate in piazza Unità d'Italia ambulanza in codice giallo per un giovane 20enne. Motivo? Sempre intossicazione etilica.