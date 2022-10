Il topo gigante che va a spasso per Monza

Non è il primo topo avvistato a Monza. E non sarà probabilmente nemmeno l'ultimo. Nel fine settimana sui social sono finite le immagini di un ratto immortalato "a passeggio" per le strade del centro di Monza.

Le istantanee lo ritraggono mentre con le zampette attraversa la strada, dopo aver fatto lo slalom vicino a un'auto, in direzione del Ponte dei Leoni. Un'immagine che ha sollevato reazioni di ilarità con qualcuno che ha ironizzato sul fatto che anche i topi non rinunciano alla "vasca" in centro nei pomeriggio di fine settimana o di polemica. Qualcuno ha suggerito un collegamento con la problematica dei rifiuti sollevata tempo fa in città e altri all'innalzamento del livello dell'acqua del fiume. "Ce ne sono molti anche lungo il Villoresi, tra le vie Borgazzi e Cavallotti. Ne ho contati almeno 6 in poche decine di metri" commenta qualcuno. "Sono i topini i veri padroni della città" ironizza qualcun altro.

Non si tratta dell'unico avvistamento a Monza, con ratti che sono stati notati anche a ridosso del Lambro, soprattutto nelle ore serali.