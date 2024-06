Ilaria Salis è a casa a Monza: "E' stanca e provata da carcere e torture: fine di un incubo"

La foto con il padre davanti al cartello con la scritta Monza appena varcato il confine della città. Poi il sorriso, grande, dietro i vetri dell'auto che dall'Ungheria l'ha riportata a casa. Pantaloni grigi, sneakers bianche ai piedi, maglietta nera e sacchetti in mano: è arrivata così Ilaria Salis nella casa di Monza, in zona Musicisti, a poca distanza dal parco e dall'ospedale San Gerardo. Erano da poco passate le 19 quando la vettura con il padre Roberto Salis al volante ha svoltato nella stradina che già dalle prime ore della giornata era presidiata da fotografi e dalla stampa che insieme a diversi sostenitori hanno atteso il rientro a casa dell'attivista italiana 39enne, insegnante monzese, sotto processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti, neo eletta all'europarlamento. Alle finestre ad attenderla i vicini e i residenti, in strada anche qualche curioso.

Arrestata a Budapest nel febbraio 2023, da qualche settimana Salis era ai domiciliari col braccialetto elettronico dopo aver passato 15 mesi in carcere. Poi venerdì da donna libera, ha iniziato il tragitto di ritorno verso casa. "Il viaggio è andato molto bene. Ilaria è molto stanca e molto provata perchè ha avuto un periodo di carcerazione molto intenso e ha subito delle torture. Adesso ha bisogno di riposarsi. Finalmente è a casa: l'abbiamo riportata qui con tutte le fatiche che abbiamo fatto" ha detto il padre Roberto Salis parlando ai giornalisti. "E' finito un incubo anche se restano ancora da mettere a posto alcune cose: il processo è stato sospeso adesso dobbiamo fare in modo che venga cancellata questa accusa per cui Ilaria ritiene di essere innocente".

"Ci siamo fatti una foto davanti al cartello di Monza" ha detto il padre. Per Ilaria Salis in città è comparso anche un altro cartellone sabato pomeriggio: "Bentornata Ilaria", scritto a caratteri rossi su un telo bianco e posizionato lungo via Boccaccio, fuori dalla nuova sede occupata dal centro sociale Foa Boccaccio che proprio sabato 15 giugno ha annunciato una nuova occupazione in città.

"Ilaria è stravolta, deve fare una doccia, deve rilassarsi un attimo". E a Monza, nella sua casa, lunedì compirà 40 anni. Un compleanno da donna libera, da europarlamentare neoeletta. "Dobbiamo festeggiarne due di compleanni, abbiamo saltato anche la festa dell'anno scorso" ha detto il padre.