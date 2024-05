Concessi i domiciliari a Ilaria Salis: la decisione dei giudici

Il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali di Ilaria Salis, la maestra monzese e attivista antifascista detenuta in carcere a Budapest da oltre 15 mesi con l'accusa di aver aggredito dei militanti neonazisti. Una decisione che permetterà quindi alla 39enne di uscire dal carcere e andare ai domiciliari a Budapest.

Il ricorso era stato presentato dagli avvocati di Ilaria Salis contro la decisione del giudice che, nell'ultima udienza del 28 marzo, le aveva negato i domiciliari sia in Italia che in Ungheria. In appello, secondo quanto spiega Ansa.it, la richiesta è stata invece accolta e quindi l'insegnante monzese, che è anche candidata con Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime Europee, potrà lasciare il carcere. Il provvedimento, che prevede il braccialetto elettronico, diventerà esecutivo non appena verrà pagata la cauzione prevista dal tribunale.

"Ilaria è entusiasta di poter finalmente uscire dal carcere e noi siamo felicissimi di poterla finalmente riabbracciare" ha dichiarato il padre di Ilaria, Roberto Salis, aggiungendo inoltre che "sarà sicuramente molto bello poterla riabbracciare dopo 15 mesi, anche se finché è in Ungheria io non mi sento del tutto tranquillo".