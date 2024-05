Ilaria Salis è stata minacciata e il suo indirizzo è stato pubblicato su un sito di estrema destra

Ilaria Salis è stata minacciata. L’insegnante di 39 anni di Monza che dal febbraio 2023 è detenuta in Ungheria, prima in carcere e da qualche giorno ai domiciliari, è stata minacciata. Come riporta Giuristi Democratici l’indirizzo di Ilaria Salis “è ora pubblicato, con dedica speciale, che preannuncia l’offerta 'di una cosina gradita' su un sito di estrema destra ungherese. Un effetto prevedibile e previsto, riteniamo, che rende di una gravità inaudita quanto avvenuto in aula d’udienza lo scorso 24 maggio”.

Durante l’udienza di venerdì scorso il giudice aveva comunicato pubblicamente l’indirizzo della casa di Budapest dove Ilaria Salis è agli arresti domiciliari. Una comunicazione che aveva visto il padre della donna gridare alla protesta e chiedere protezioni per la figlia. Ilaria Salis, ex studentessa del liceo classico Zucchi e attivista antifascista, nel febbraio del 2023 è stata arrestata dalla polizia di Budapest con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di due ragazzi neonazisti durante la manifestazione della Giornata dell’Onore. Ilaria Salis ha sempre rigettato le accuse e durante l’udienza di settimana scorsa i due giovani aggrediti hanno riferito che non erano in grado di identificare gli aggressori poiché non li hanno visti in volto. L’udienza è stata rinviata al 6 settembre e intanto la donna è stata candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra.

“L’incolumità di Ilaria Salis è una priorità che tutte e tutti dobbiamo necessariamente mettere all’attenzione pubblica e delle autorità competenti – si legge ancora sul sito Giuristi democratici -. Quanto è purtroppo già avvenuto e continua a minacciare Ilaria è inaccettabile e richiede un intervento immediato, preciso ed efficiente a tutela di una nostra connazionale già duramente colpita da trattamenti inumani e degradanti statuali ed oggi esposta dalla stessa autorità giudiziaria al pericolo di essere oggetto di altri trattamenti lesivi e degradanti ad opera di militanti neonazisti. Per questo chiediamo che le nostre autorità provvedano finalmente e tempestivamente in ogni modo possibile a tutelare dignità ed incolumità di Ilaria in Ungheria”.