Dalla criminalità organizzata alla nuova vita: a Monza stanno per rinascere due terreni confiscati

Dagli affari loschi della criminalità organizzata a luoghi di condivisione al servizio della comunità. Anche Monza sta per far rinascere due aree confiscate alla mafia. La giunta comunale ha approvato la manifestazione di interesse per acquisire due aree in via Marelli segnalate dall’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANSBC) per una possibile destinazione pubblica e sociale. I terreni tra loro confinanti e comprensivi di un deposito, per una superficie complessiva di 2.826 mq, si trovano in via A. Marelli e - in base alle verifiche tecniche effettuate “risultano idonei ad essere utilizzati per scopi istituzionali e sociali ovvero economici con reimpiego dei proventi per finalità sociali”.

Il valore stimato dei terreni ammonta a circa 258.000 euro. Ora le delibera sarà sottoposta al consiglio comunale per l’acquisizione definitiva delle aree al patrimonio dell’Ente. “Questo provvedimento si qualifica per il suo valore simbolico di grande rilievo – spiega il vicesindaco Egidio Longoni con delega al Patrimonio – Cercheremo di individuare una destinazione d’uso utile per funzioni sociali all’interno della città”. Si tratta della prima volta, per il comune di Monza, in cui viene iscritto a patrimonio un bene proveniente dalla confisca alla criminalità organizzata.