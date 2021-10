Pulizia della strada in pieno giorno, imprenditore paga la multa ai dipendenti: "Servono parcheggi gratis"

Si è messo una mano sul cuore e ha pagato la multa ai suoi dipendenti. Suo malgrado non ha potuto fare altro, se non dare ragione agli impiegati che, già alle 8 del mattino, nei giorni di pulizia della strada non trovano un posto libero e l'alternativa è la multa o pagare il parcheggio del grande supermercato.

Vita dura per chi lavora nei pressi dell'ospedale San Gerardo di Monza: pochi i parcheggi liberi, il piccolo spiazzo gratis davanti al nosocomio il lunedì viene occupato dalle bancarelle del mercato. E i lavoratori sono obbligati a mettere l'auto a pagamento, oppure ad assicurarsi la multa a fine giornata.

La denuncia arriva da un imprenditore monzese che ha gli uffici in via Ramazzotti. "Non possiamo andare avanti così - racconta -. Il Comune dovrebbe intervenire o acquisendo 200 posti nel silos del supermercato e lasciarli gratis. Oppure che si faccia la pulizia delle strada all'alba come in tutte le grandi città, e non la mattina alle 9 quando le persone vanno al lavoro o in ospedale".

L'imprenditore ha dovuto anticipare l'apertura di mezz'ora: non più alle 9, ma alle 8.30 per permettere ai suoi impiegati di trovare un parcheggio libero nei dintorni. Ma il problema è quando, il lunedì e il giovedì, c'è la pulizia della strada dalle 9 alle 11. "Impossibile trovare un posto libero. Non è simpatico neppure dover spendere soldi in parcheggio per venire a lavorare".

Il quartiere che sorge attorno all'ospedale, oltre alle numerose abitazioni, ha anche scuole, una Rsa, campi sportivi, un centro per la riabilitazione delle persone con disabilità e un grande supermercato che richiama tanti clienti. Oltre all'università "Nel parcheggio del supermercato la prima ora di sosta è gratis, poi si paga. Se il Comune non può cambiare l'orario di pulizia della strada, che almeno garantisca ai dipendenti degli uffici e agli utenti che non trovano parcheggio nell'area dell'ospedale la sosta gratuita nel silos dello store".