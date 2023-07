In Brianza qualcuno "odia" i gatti: incendiate ancora le casette dei mici

Ancora un atto vandalico incendiario - perchè non è il primo - alla colonia felina di via Eritrea a Seveso. Nei giorni scorsi sono state date alle fiamme le casette che ospitano i gatti nell'area e a renderlo noto è stato lo stesso municipio. "La scoperta è avvenuta venerdì mattina" si legge in una nota "e immediatamente è stata avvisata la Polizia Locale".

"Purtroppo non è il primo episodio del genere accaduto nel 2023 visto che già lo scorso 10 maggio un incendio aveva distrutto le piccole "abitazioni" della colonia sevesina. Tutto, grazie all'operosità dei volontari, era stato sistemato in pochi giorni. Fortunatamente non risultano danni agli animali". E adesso si laborerà per riconsegnare le casette ai gatti.