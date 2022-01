Un'auto in fiamme in una corte: famiglie in fuga e un ragazzo si lancia dal primo piano

Un botto e poi le fiamme. A quel punto è scoppiato il panico. Famiglie in fuga e un ragazzo ha cercato di mettersi in salvo lanciandosi dal primo piano.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo un grande spavento per l'auto che ieri sera, lunedì 10 gennaio, è andata a fuoco in una corte. L'episodio è avvenuto a Muggiò in via Casati. Erano da poco passate le 23 quando, improvvisamente, si è udito un forte botto e poi un'auto parcheggiata in cortile è andata a fuoco. Le fiamme hanno raggiunto anche una delle abitazioni.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco con l'autopompa e l'autoscala di Desio, l'autopompa e il carro soccorso di Monza. Sul posto anche i volontari del 118.

I vigili del fuoco hanno impiegato oltre un'ora e mezza per domare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti. Il ragazzo che si è lanciato dalla finestra non ha riportato serie conseguenze e ha rifiutato il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Attualmente non sono ancora note le cause all'origine dell'incendio.