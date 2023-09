In motorino a spasso nel parco con la droga

Un motorino sospetto nel parco con a bordo la droga. A intercettarlo nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre, a Seregno, sono stati gli agenti della polizia locale agli ordini del comandante Giovanni Dongiovanni. Il motociclo è stato intercettato e fermato nel parco del Meredo e da un controllo è emerso che passeggero e conducente del veicolo avessero nascosto la droga. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura in qualità di assuntori di sostanza stupefacente e la droga è stata sequestrata.

Negli ultimi giorni in città l'attività antidegrado del nucleo di sicurezza urbana è proseguita senza sosta: giovedì pomeriggio, gli agenti della polizia locale di Seregno hanno effettuato alcuni controlli mirati nelle aree del centro. Nei pressi di piazza Risorgimento è stato notato un uomo che si aggirava con fare sospetto. Alla vista della vettura di servizio, secondo quanto ricostruito dal comando di via Umberto I, avrebbe tentato di dileguarsi verso Corso Matteotti. Gli agenti lo hanno raggiunto e sottoposto ai controlli di rito. Il quarantenne, cittadino marocchino, è risultato essere senza fissa dimora e già arrestato in numerose occasioni per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato accompagnato in questura per l'identificazione: sul suo conto sono emersi più provvedimenti di espulsione dal territorio italiano. L'uomo è stato così denunciato per l'inottemperanza ai decreti di espulsione.