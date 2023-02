In stazione con le lame nel marsupio e la droga, nei guai a 23 anni

Trecento persone controllate, più della metà minorenni. E anche giovanissimi. Sono i numeri del servizio di prevenzione generale e controllo effettuato dal personale della questura di Monza nelle stazioni ferroviarie di Seregno, Cesano Maderno, Seveso ed Arcore nel corso della scorsa settimana con il supporto della polizia locale.

E tra i ragazzi controllati c'era anche un 23enne con precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per detenzione armi che si è mostrato da subito nervoso e insofferente nei confronti della polizia. Ed è scattata la perquisizione: all’interno del marsupio che portava a tracolla nascondeva un porta lame da taglierino con all'interno due lame d’acciaio insieme a un barattolino di plastica che conteneva un involucro con della cannabis. Per evitare la perquisizione in casa il 23enne ha indicato due falsi domicili dove nessuno lsembra lo vedesse da anni: né la sorella né conoscenti. E così il giovane è stato denunciato anche per il reato di false dichiarazioni sull’identità o sulle qualità personali insieme a una denuncia per porto d’armi od oggetti atti ad offender, per le lame in acciaio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.