Inaugurata la rotonda che i brianzoli attendevano anni

Dopo anni di attese e di richieste finalmente è arrivato il taglio del nastro. Nella mattinata di giovedì 28 luglio a Caponago è stata inaugurata la rotatoria lungo la Sp 215 Moriano di Vimercate - Pessano, all’altezza delle vie Silvio Pellico e per Cambiago. L'opera è costata al comune circa 950mila euro; il supporto tecnico per la progettazione è stato invece affidato alla provincia di Monza e Brianza.

Collaborazione comune e provincia

“La realizzazione di questa opera è il risultato di un gioco di squadra tra provincia e comune - spiega il presidente della provincia Luca Santambrogio - per trovare la soluzione migliore e più efficace a quelle criticità viabilistiche che aspettavano una risposta da tanto tempo. Essere al servizio dei comuni significa, prima di tutto, sapere lavorare insieme e mettere in comune idee e proposte per il bene della comunità". Un'opera che gli abitanti di Caponago, e chi ogni giorno transita lungo quell'arteria, attendevano da decenni. "I caponaghesi l'attendono da molti anni - aggiunge il sindaco Monica Buzzini - e che con tenacia abbiamo voluto, perché contribuisce a migliorare i collegamenti tra le diverse zone di Caponago permettendo ai miei cittadini, che si sentono più lontani dal centro, di muoversi con più libertà e in maggiore sicurezza da Cascina Casinazza e da Cascina Bretagna. Inoltre ci auguriamo davvero di vedere migliorato il flusso del traffico sulla provinciale, che pesava sulla viabilità locale, anche a beneficio di tutti i pendolari che si spostano quotidianamente sulla provinciale”.

Traffico più fluido

La strada provinciale 215 Moriano di Vimercate - Pessano rappresenta un’importante asse di collegamento nell’area Sud/Est della provincia di Monza: la nuova opera garantirà maggiore fluidità ai flussi di traffico che insistono sulla provinciale aumentando la sicurezza degli utenti locali, favorendo spostamenti “dolci” tra le diverse zone comunali divise dall’arteria. Sono state realizzate due opere connesse: un’intersezione a rotatoria al km 6+270,incrocio tra la Sp 215 e la Via Cascina Cassinazza (oltre alla nuova bretella di collegamento con Via Silvio Pellico), e un attraversamento pedonale al km 5+700, in corrispondenza dell’intersezione tra via Cascina Bertagnae la Sp 215.

Strada più sicura

"La rivisitazione dell’incrocio precedentemente costituito da un crocevia a T, le cui svolte a sinistra creavano pericolosi punti di conflitto, comporta la formazione di una rotatoria con precedenza del flusso giratorio: una scelta adatta non solo ad implementare il livello di sicurezza, ma anche a garantire un buon funzionamento in termini di smaltimento e smistamento dei diversi flussi veicolari, riducendo i tempi di attesa degli utenti interessati alle manovre di svolta a sinistra ed i conseguenti incolonnamenti", fanno sapere dalla provincia di Monza.

Lampioni con luci led

Al fine di garantire un’illuminazione omogenea sull’intera area riqualificata e sulla nuova pista ciclopedonale, sono stati collocati 15 nuovi lampioni a led. Altri 5 sono stati collocati presso la nuova pista ciclopedonale in corrispondenza dell'attraversamento di Cascina Bertagna. La pista ciclabile è stata protetta con i guard rail, mentre gli attraversamenti pedonali sono stati realizzati con strisce di vernice ad alta visibilità in materiale colato plastico bicomponente di colore bianco e dotati di impianti luminosi di segnalazione.