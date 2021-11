L'emergenza covid fa saltare il "push the button" di Natale

Alle 17.30 di sabato 27 novembre Monza si illuminerà di festa, entrando nella magica atmosfera di Natale. Le luminarie lungo le 34 vie della città coinvolte dall'iniziativa si accenderanno insieme alle ghirlande, la ruota panoramica inizierà a girare insieme alle altre attrazioni previste in città. E dall'Arengario illuminato da luci e proiezioni di videomapping si caleranno i Babbi Natale acrobati. Il programma delle inziative è ricco ma quest'anno - a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia - non ci sarà alcuna cerimonia di inaugurazione. Nessun bottone da schiacciare per accendere la città.

E il "Push the Button" che negli anni scorsi aveva richiamato tantissimi spettatori in piazza sarà solo virtuale.

Il covid fa saltare l'inaugurazione

Prudenza. Questa la linea adottata dall'amministrazione comunale che ha scelto di non prevedere alcuna cerimonia che avrebbe fatto riversare in piazza migliaia di persone, nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia. "Quest’anno – spiega il sindaco Allevi - non abbiamo previsto un momento di inaugurazione. È una scelta dolorosa, ma necessaria. Una scelta di responsabilità. La situazione epidemiologica è in rapida e preoccupante evoluzione e non ci possiamo permettere situazioni di assembramento che potrebbero rivelarsi un pericoloso detonatore".

"Abbiamo voluto fortemente le iniziative del Natale 2021 e abbiamo voluto alzare ancora di più l'asticella perchè non ci accontentiamo mai" aveva spiegato Allevi presentando il cartellone di Christmas Monza 2021. "Lo scorso anno è stato un Natale particolare, in piena emergenza covid. Questo è il Natale della rinascita, della fiducia e della spensieratezza. Dopo due anni terribili abbiamo pensato a organizzare un format che potesse regalare bei momenti ai nostri cittadini, a chi arriva dalla provincia o dalla regione e soprattutto ai bambini perchè Natale deve essere la loro festa".

Addobbi e luci in città

Più di seicento ghirlande natalizie per addobbare il centro della città e luminarie. Quest’anno saranno 34 le vie illuminate per quasi tre chilometri di luci a led di ultima generazione, con un un’attenzione particolare alla sostenibilità: via Pennati, via Bergamo, via Prina, via Carlo Alberto, via D’Annunzio, via De Gradi, via San Giovanni Bosco, via Teodolinda, via Mapelli, via Risorgimento, via San Fruttuoso, via Tazzoli, via Romagna, via Spalto Maddalena, via Volta, via Grossi, via Zanata, via Amati, via Italia, via Vittorio Emanuele, via Mantegazza, via dei Mille, via Segantini,