Pizzaut ha aperto a Monza: l'inaugurazione con il presidente Mattarella

Una giornata di festa, di gioia e di emozioni. Dopo i saluti istituzionali e la benedizione la cerimonia ha preso il via. Domenica nel giorno dell'apertura del nuovo ristorante di Monza due ragazzi - Gabrile e Beatrice - firmeranno il loro contratto a tempo indeterminato.

La visita poi, da programma, è preoseguita con una visita alle cucine con Acampora che ha illustrato al capo dello Stato tutti gli accorgimenti tecnici che consentono ai ragazzi di lavorare in autonomia e sicurezza. Poi il momento del pranzo con la pizza Articolo 1: "L'Italia è una Repibblica democratica fondata ANCHE sul NOSTRO lavoro".

“Oggi diamo il benvenuto ai ragazzi di PizzAut e alle loro famiglie. Siamo molto felici di accogliere questa realtà che da anni si occupa di inclusione. Grazie anche all’arrivo di PizzAut, l’intera area Energy Spring Park si sta trasformando in un nuovo quartiere a misura di persona: uno spazio innovativo della comunità, per la comunità, che mette al centro la persona e il suo benessere” ha detto GianMaria Bellazzi, proprietario dell’area Energy Spring Park.

“Un grazie a Energy Spring Park per averci accolto in questo nuovo quartiere pensato per essere a misura di persona. Con il nostro arrivo qui, a partire da oggi, ci affianchiamo a questo progetto di riqualificazione dello spazio urbano che ci permette di dare alle persone autistiche piena dignità e inclusione” ha aggiunto Nico Acampora. Insieme a una pizza speciale ad accogliere il presidente Mattarella anche una torta con i colori dell'Italia che oggi festeggia un momento importante nel segno dell'inclusione e dei diritti. Tutti i prodotti e gli ingredienti usati per la realizzazione delle pizze provengono da terreni sequestrati alla camorra e alla criminalità organizzata: un segnale importante, di giustizia, legalità e civiltà. Un menu buono per un'Italia migliore.

Un locale con 350 posti

PizzAut si trova nell'area dell'ex polo vaccinale, nella rinnovata area dell'Energy Spring Park. Dopo quello di Cassina de Pecchi (inaugurato l'1 maggio 2021) adesso è la volta del primo PizzAut in Brianza. In quella Monza che, fin da subito, ha creduto e sostenuto quello che sembrava il sogno irrealizzabile del papà di un bambino autistico. Il sogno di Nico Acampora di rendere automoni i ragazzi autistici attraveso il lavoro.

Il nuovo locale - che si trova nell'ex area Philips trasformata durante la pandemia in uno dei più grandi centri vaccinali della Lombardia - si estende su una superficie di 1.100 metri quadrati di cui 222 saranno destinati agli spazi cucina, con cucina riservata per la preparazione dei piatti senza glutine. Ci saranno 350 posti a sedere. Oltre ai forni speciali ci saranno tavoli, attrezzature e arredi tutti con caratteristiche studiate per facilitare il lavoro del personale autistico. I soffitti saranno insonorizzati; ci saranno accorgimenti illuminotecnici per evitare che luci possano dare fastidio ai lavoratori. Inoltre tutte le toilette saranno attrezzate per l'accesso alle persone disabili. Il nuovo ristorante fondato da Nico Acampora, una volta a regime, potrà garantire lavoro e occupazione a 25 ragazzi autistici ed a 4 neurotipici. Ci saranno anche 2 alloggi dove i ragazzi potranno sperimentare anche l'esperienza dell'autonomia abitativa. Per l'apertura al pubblico bisognerà aspettare ancora qualche settimana perché nel frattempo i ragazzi faranno esperienza senza i clienti.