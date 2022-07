Incastrato nelle lamiere, automobilista grave al Niguarda

E’ servito l’intervento dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Monza, con un’autopompa e il supporto di un modulo proveniente dal distaccamento di Lissone, per liberare i quattro occupanti delle due autovetture che domenica mattina poco dopo le 2, sono state coinvolte in un incidente stradale nei pressi dell’autostrada A4 in direzione Venezia.

Scontro tra due veicoli

La carambola si è verificata sulla corsia nord, all’altezza della prima uscita della tangenziale est, nel territorio del comune di Agrate. Coinvolti dello scontro due veicoli e i quattro occupanti delle auto: a rimanere feriti tre ragazze di 22, 36 e 40 anni e un ragazzo di 23. Ad avere la peggio e ad essere ricoverato al Niguarda in codice rosso uno degli occupanti del veicolo che è in gravi condizioni. Meno preoccupanti le condizioni di un secondo automobilista rimasto ferito e trasportato in codice giallo al San Raffaele di Milano. Per gli altri due sono invece stati predisposti controlli medici per lievi ferite al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate.

I soccorsi

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e all’Ats di Novate, sono state allertate per i soccorsi quattro ambulanze e un’automedica. Proprio i soccorsi hanno dovuto operare in difficolta e al buio, perchè l’incidente è avvenuto in un tratto poco illuminato della tangenziale. Ancora da stabilire la dinamica dello scontro notturno che ha visto la carabambola dei due mezzi. Per garantire agli operatori del soccorso di lavorare in sicurezza è stata anche predisposta una parziale chiusura del tratto stradale per alcune ore.