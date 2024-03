Incendio in autostrada: un furgone avvolto dalle fiamme, traffico in tilt

Lunghe code sull'Autostrada A4 nel tratto Barriera Milano Est e l'uscita Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo. Come riferisce MilanoToday un furgone è stato distrutto da un incendio divampato attorno alle 15 di oggi lunedì 11 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia stradale. Allertata anche un'ambulanza del 118.

Secondo quanto comunicato da Autostrada per l'Italia, sull'A4 il traffico è rimasto bloccato con code a partire dal bivio per la Tangenziale Est per un furgone che andato a fuoco all'altezza del km 138+100. Verso Brescia si sono registrate code per colpa degli automobilisti curiosi.