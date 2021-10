Notte di fuoco in Brianza, due incendi in pochi istanti a Burago

Due incendi nel giro di pochi istanti. Notte di fuoco a Burago Molgora, in Brianza, dove nell'arco di poco tempo hanno preso fuoco un'auto e un principio di incendio ha interessato un capannone. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e in via Primo Villa si sono precipitati i vigili del fuoco di Vimercate insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Vimercate.

La vettura - una Fiat Stylo parcheggiata in strada - è stata avvolta dalle fiamme nella parte posteriore, sul lato sinistro. Proprio mentre i pompieri erano impegnati nelle operazioni di spegnimento del veicolo e di messa in sicurezza in via Primo Villa, nell'area industriale del comune, a una manciata di metri da lì si è sviluppato un secondo rogo che ha interessato il capannone di una azienda.

Le fiamme - secondo quanto è stato possibile ricostruire al momento - sembra si siano sprigionate dal quadro elettrico situato all'esterno del complesso. I vigili del fuoco hanno effettuato l'accesso al locale e spento l'incendio in pochi istanti, riuscendo a domarlo prima che si propagasse alla struttura. Indagini in corso per stabilire con esattezza le cause all'origine dei due eventi.