Fiamme a Limbiate: a fuoco un magazzino e due cassonetti dell'immondizia

Fiamme in Brianza: a fuoco un capanno con alcuni attrezzi e due cassonetti per la raccolta differenziata. Gli incendi sono divampati nella tarda serata di venerdì 29 ottobre a Limbiate.

Il primo in via Del Lavoro dove ha preso fuoco un piccolo magazzino dove erano contenuti alcuni attrezzi. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sempre nella serata di venerdì a Limbiate in viale Lombardia sono stati incendiati due cassonetti per la raccolta differenziata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme rapidamente.

Sui tre episodi stanno indagando anche i carabinieri di Desio, nell'attesa di ricevere le relazioni tecniche dei vigili di fuoco. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori lasciano aperta anche l'ipotesi che i tre incendi siano stati appiccati dalla stessa mano.