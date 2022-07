Ancora fiamme in Brianza: incendio in un giardino (ma non solo)

Un'estate da dimenticare per i vigili del fuoco di Monza. Anche quella di lunedì 25 luglio è stata una giornata di intenso lavoro. Tra i numeri interventi ancora due uscite per spegnere incendi.

Il primo è divampato nel giardino di un'abitazione di Lissone, in vicolo Ronco. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autopompa e l'autoscala inviate dal comando di Monza, con l'autopompa del distaccamento di Lissone e con il modulo di supporto del distaccamento di Lazzate per spegnere il principio di incendio che era divampato nel giardino della casa.

Un secondo intervento a Limbiate per domare le fiamme che stavano divorando le sterpaglie in via Oberdan. Sul posto l'autopompa del distaccamento di Desio, l'autobotte del distaccamento di Carate Brianza e il modulo boschivo di Lazzate.