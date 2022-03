Pomeriggio di incendi in Brianza: pompieri al lavoro

Quello di venerdì 18 marzo è stato un pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco della Brianza. Due gli incendi che hanno dovuto spegnere. Il primo a Limbiate dove sono andate a fuoco alcune sterpaglie all'interno del Parco delle Groane. Sono state inviate l'autopompa del distaccamento di Desio, e il modulo boschivo dal distaccamento di Lazzate.

Sempre nel pomeriggio ancora fiamme a Lesmo. In via Po i pompieri sono intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie. Sono stati inviati l'autopompa, l'autobotte e il modulo boschivo del comando di Monza, e il modulo boschivo del distaccamento di Lissone.

Fortunatamente in entrambi i casi non si sono registrati feriti.