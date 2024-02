Incendio a Concorezzo, cittadini senza acqua: è servita tutta per spegnere le fiamme

I focolai sono stati quasi tutti sedati ma l'ingente quantitativo di acqua utilizzato dai vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme ha finito con lo svuotare l'acquedotto cittadino. Non sono pochi i problemi che il maxi incendio nei cinque capannoni di via Primo Maggio a Concorezzo, al confine con Monza, scoppiato nella giornata di venerdì 16 febbraio, sta provocando.

Lo ha reso noto BrianzAcque. A causa degli ingenti quantitativi d’acqua utilizzati dai vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio dei capannoni di via Primo Maggio a Concorezzo, infatti, al gestore idrico brianzolo sono giunte segnalazioni circa diversi disagi verificatisi nella distribuzione dell’acqua nella zona di via Oreno.

L’abbondanza dei prelievi per domare le fiamme del rogo hanno infatti determinato lo svuotamento del serbatoio pensile presente sulla torre dell’acquedotto, con la conseguente entrata in rete di quantitativi d’aria che hanno originato i disservizi.

Sul posto al momento sono presenti le squadre del servizio acquedotto di BrianzAcque che, anche a fronte di un minor impiego d’ acqua da parte dei pompieri per sedare i focolai residui, contano di risolvere le criticità nel giro delle prossime ore.