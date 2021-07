Maxi incendio a Brugherio, a fuoco il capannone di una azienda in via Buozzi

Una nuvola di fumo nero e fiamme alte, visibili da chilometri di distanza. Incendio a Brugherio nella serata di martedì 13 luglio. L'allarme è scattato intorno alle 22 da un capannone di una azienda in via Bruno Buozzi, la MagniPlast, nel comune brianzolo alle porte di Monza. Il rogo ha interessato una ditta del complesso che sorge a ridosso dell'autostrada A4, all'altezza del ponte della Candy.

I soccorsi

A prendere fuoco sarebbe stata la copertura del capannone e le operazioni di spegnimento e contenimento del rogo sono proseguite per diverso tempo e sono state particolarmente impegnative. In via Buozzi sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza insieme ai mezzi di soccorso del 118 in via precauzionale e le forze dell'ordine. Non si sono registrati feriti. Ancora non sono note le cause del devastante incendio che ha divorato 7mila metri quadrati di capannone.