Veduggio, fiamme alla Agrati per un principio di incendio: vigili del fuoco in ditta

Un malfunzionamento nell'impianto di aspirazione di un forno industriale giovedì pomeriggio ha fatto scoppiare le fiamme all'interno della ditta Agrati Spa, a Veduggio con Colzano. Un principio di incendio che ha richiamato in via Piave i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno.

L'intervento è scattato intorno alle 18 e fortunatamente non si sono registrati feriti. All'interno della ditta specializzata nella lavorazione di metalli e bulloneria, per cause probabilmente accidentali, il malfunzionamento di una cappa di aspirazione di una lavatrice di un forno industriale utilizzato per trattamenti termici ha innescato un principio di incendio. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Carate Brianza che hanno messo in sicurezza l'area e non si registra alcun danno alla struttura.

In Brianza nella nottata di giovedì si è verificato un altro incendio all'interno di un macchinario in una azienda di Vimercate. Anche qui le fiamme sono state domate e nessuno è rimasto ferito.