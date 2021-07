Materiale di compostaggio in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio di materiale di compostaggio.

Le fiamme sono divampate nella giornata di domenica 25 luglio ad Aicurizio in via Quadri strada per Brentana. Erano da poco passate le 12.15 quando i vigili del fuoco sono intervenuti sull'incendio.

Al lavoro le squadre di Carate e di Vimercate con l'ausilio di due autobotti. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti